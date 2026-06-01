Consejera Cossette López cuestiona a quienes critican sin fundamentos el sistema electoral hondureño

Tegucigalpa- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, salió al paso de las críticas sobre el funcionamiento del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y aseguró que la complejidad del mecanismo utilizado en Honduras responde a exigencias establecidas por ley.

A través de una publicación en sus redes sociales, López comparó el sistema hondureño con el utilizado en otros países de la región, señalando que en Colombia la transmisión preliminar de resultados se realiza vía telefónica, lo que permite procesos más ágiles y sencillos.

“Si usted quiere saber cómo hacen para que el TREP sea tan rápido en otros países, estudie. En Colombia el TREP es telefónico, lo mantienen simple”, expresó la funcionaria, al tiempo que sostuvo que en Honduras se exige una tecnología más compleja y costosa para el desarrollo del proceso electoral.

La consejera también se refirió a procesos electorales anteriores y afirmó que los retrasos en las declaratorias de resultados estuvieron vinculados a decisiones adoptadas durante la etapa de escrutinio. Sin mencionar nombres, señaló que hubo actores que “secuestraron el proceso de escrutinios” y que daban instrucciones para no contabilizar determinadas actas.

Si usted quiere saber cómo hacen para que el TREP sea tan rápido en otros países, ESTUDIE. En Colombia el TREP es telefónico, lo mantienen simple.



Acá obligan por ley a tecnología exagerada, carísima y complicada. Ahora, si usted quiere saber porque en Honduras no se daba la… — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) June 1, 2026

López cuestionó además a quienes actualmente emiten opiniones sobre el sistema electoral, acusándolos de intentar influir en la percepción pública pese a su participación en controversias pasadas relacionadas con los comicios.

En su mensaje, la consejera del órgano electoral utilizó un tono particularmente crítico y lanzó señalamientos sobre presuntas irregularidades en liquidaciones de campaña, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre tales afirmaciones.

Las declaraciones se producen tras el proceso electoral colombiano y las comparaciones de determinados sectores políticos en torno a la transparencia, rapidez y confiabilidad de los mecanismos de transmisión y divulgación de resultados electorales en Honduras. (PD)