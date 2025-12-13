Consejera Ana Paola Hall denuncia amenazas a muerte contra ella y su hija

Tegucigalpa – La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, expuso este sábado amenazas a muerte contra ella y su hija.

– La presidenta de ente electoral denuncia riesgos que podrían afectar su libertad.

“Durante años se ha tenido que soportar ataques que hace meses han llegado al nivel de amenazas de muerte contra mí y contra mi hija; se ha aguantado rumores de falsas afinidades políticas y chismes de pasillo odiosos inventándome incluso historias personales ridículas”, escribió la funcionaria en su red social X.

Siempre he confiado en que al final, todo cae por su peso, dijo.

Dejo claro que mi liberalismo es de familia, de cuna y de convicción. ¿Qué pretenden inventando dudas al respecto, justamente en este momento? Reflexionen, sean responsables, razonó.

A pesar de lo que hagan, no me distraeré de mis responsabilidades y actuaré de la forma decente y honesta que siempre he hecho. ¡Yo no tengo precio!, externó.

La funcionaria electoral aprovechó para dirigirse a sus colaboradores y amigos a quienes pidió: “No hagan caso de esos rumores que pretenden mancharlos, la historia les hará justicia y yo lucharé para que así sea”.

¡Con fuerza, disciplina y amor de país, juntos terminaremos las Elecciones Generales 2025; tal como hace años repito: lo haremos llueva, truene o relampaguee! (RO)