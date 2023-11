Conozca los perfiles de los fiscales interinos de Honduras

Tegucigalpa – Los abogados Johel Zelaya y Mario Morazán juraron hoy como Fiscal General y Adjunto de la República tras ser nominados por la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

Los letrados forman parte de la nómina de cinco candidatos enviados al Congreso Nacional por parte de la extinta Junta Nominadora.

Conozca a aquí los perfiles de los fiscales interinos del país:

Johel Antonio Zelaya (Fiscal General interino)

Tiene 43 años, nació en el municipio de Reitoca en Francisco Morazán, está casado con Gloria María Barrientos y su número de colegiación es 10344.

Obtuvo la licenciatura en ciencias jurídicas en la UNAH en 2004, el título de abogado en 2009 siempre en la UNAH y el título de notario en 2014 en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Inició su carrera laboral como asesor externo de la Procuraduría General del Ambiente del 2005 al 2006, seguidamente fue asesor legal en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) hasta el 2015.

Actualmente se desempeña como asesor legal desde el 2014 en la ONG “Acción Honduras”, asesor legal en Grupo Flores desde el 2015, socio mayoritario desde el 2015 en el Despacho Legal Zelaya y Asociados, desde el 2022 es consultor externo en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). También es actual regidor en el municipio de Reitoca desde el 2022.

Aboga para que cada fiscal se convierta en Fiscal General, empoderar a los funcionarios del MP y que los cargos sean ocupados por meritocracia.

Mario Alexis Morazán Aguilera (Fiscal Adjunto interino)

Con 46 años, nació el 4 de enero de 1977 en la capital Tegucigalpa, tiene colegiación número 8,757. Tiene maestría en DDHH y Doctorado en Derecho Penal obtenidos en Costa Rica. Abogado de la UNAH, con especialidades en Derecho Penal y Procesal Penal. Soltero y no tiene hijos.



Fue juez de Paz, fiscal auxiliar, ministro consejero en la embajada en Costa Rica, fiscal titular, director de política migratoria de Cancillería (2022) y actual secretario general de la Procuraduría de la República.



Ha impartido cátedra de Derecho de Integración y Derecho Penal en la UNAH, Unitec y Ceutec.



En su participación pública ante la Junta Proponente, cuestionó que existen varias fiscalías en el MP que no están desempeñando su labor, por lo que urge una reingeniería. “El Ministerio Público es parsimonioso, no se trata de ejercer las funciones a ultranza, sino enmarcados en la ley. Se debe dar una respuesta asertiva y eficaz al amplio mandato que tiene la institución”, dijo.



Abogó por una persecución penal apegada a los límites legales y constitucionales, se debe utilizar toda la institucionalidad con todas las capacidades de las diferentes direcciones.



Sobre la Dirección de Medicina Forense, apuntó que ha estado abandonada por parte de las máximas autoridades de la Fiscalía. “Una obligación del próximo fiscal es reforzar a Medicina Forense y para ellos se debe tener un presupuesto adecuado, hay que solicitar que se cumpla el presupuesto que por ley corresponde a la institución (3 % del presupuesto general)”, refirió.