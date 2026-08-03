Conozca los pasos para solicitar descuento del 50 % en pago de matricula vehicular a personas de tercera edad

Tegucigalpa – Los adultos mayores de 60 años que tengan un vehículo registrado a su nombre tendrán un descuento del 50 % en el pago de la tasa vehicular anual, según lo aprobado por el Congreso Nacional y que deberán tramitar el mismo ante el Instituto de la propiedad (IP).

Los beneficiarios de este mecanismo de compensación social deberán solicitar el descuento del 50 % para la tercera edad y extensible a los jubilados y pensionados, ante el IP, para lo cual deben acudir a sus oficinas centrales o agencias autorizadas de Registro Vehicular.

Los pasos a seguir para tramitar el beneficio ante el IP son: ser mayor de 60 años, jubilado o pensionado y el automotor debe estar a su nombre.

Debe presentar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o carnet de acreditación correspóndiente y su boleta de revisión física.

La oficina del IP deberá verificar la titularidad del beneficiario, que el registro y la matrícula sean de la persona mayor de 60 años y que esten en los registros de la entidad encargada de resguardar la propiedad.

El operador del IP deberá hacer el cruce de información en el padrón vehicular para aplicar la rebaja del 50 % sobre la Tasa ünica Anual Vehicular (TUAV).

Tras aplicarse el descuento administrativo en el sistema, se procederá a cancelar el saldo resultante en la red bancaria autorizada o los canales digitales oficiales del Instituto de la Propiedad (IP). (PD).