Conozca los casos en que aplica el trámite de pasaporte en los aeropuertos

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que los Centros de Emisión de Pasaportes ubicados en los aeropuertos de Toncontín, Palmerola y Ramón Villeda Morales están habilitados exclusivamente para viajeros que están por salir del país y enfrentan inconvenientes con su documento de viaje.

Casos en los que aplica

Podrá tramitar su pasaporte en el aeropuerto si se encuentra en alguna de estas situaciones:

• Pasaporte vencido o próximo a vencer:

Cuando tu documento ya no tiene validez al momento de viajar.

• Extravío de pasaporte:

Si perdió su pasaporte justo antes del viaje. En este caso, es obligatorio presentar la denuncia correspondiente ante la Dirección Policial de Investigación (DPI).

¿Cómo realizar el trámite?

Si cumple con alguno de los casos anteriores, debe seguir este proceso:

1. Dirigirse al Centro de Emisión de Pasaportes dentro del aeropuerto.

2. Un oficial evaluará su situación para determinar si calificas como caso de urgencia.

3. Si tu solicitud es aprobada, deberás realizar el pago correspondiente:

$55 por pasaporte con vigencia de 5 años

$70 por pasaporte con vigencia de 10 años

(El pago puede hacerse en una agencia bancaria cercana o en línea).

4. Luego, se realizará la captura de sus datos biométricos.

5. Finalmente, el oficial imprimirá su pasaporte y se lo entregará el mismo día.

Antes de retirarse, verifica cuidadosamente que todos sus datos estén correctos.

Requisitos para menores de edad

Es importante tomar en cuenta los siguientes requisitos según la edad:

• De 18 a 21 años: deben presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identificación (DNI).

• De 0 a 17 años: deben presentar su partida de nacimiento, además del DNI de ambos padres.

• En caso de ausencia de uno o ambos padres, se debe presentar una autorización legal debidamente autenticada. (RO)