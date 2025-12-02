Conocé quiénes ocupan la primera posición para diputados en los 18 departamentos de Honduras

Tegucigalpa – Diputados del Partido Nacional y Liberal, en su mayoría, lideran la primera posición de los 18 departamentos de Honduras, luego de los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

– Edgardo Casaña es el único de Libre que lidera la primera posición en un departamento (Santa Bárbara).

Caras conocidas como Roy Dagoberto Cruz (PN), Kilvett Bertrand (PN), Erika Urtecho (PL), Edgardo Casaña (Libre), Tomás Zambrano (PN) y Tania Pinto (PN), ocupan la primera posición en sus departamentos, es decir que ya son prácticamente diputados de la República.

A continuación los que ocupan la primera posición en los 18 departamentos:

Atlántida

Alfonzo Ordóñez Rodríguez (PL)

Choluteca

Diler Mauricio Martínez (PN)

Colón

Juan Alberto Sauceda (PN)

Comayagua

Adrián Josué Martínez (PN)

Copán

Roy Dagoberto Cruz (PN)

Cortés

Carlos Umaña (PL)

El Paraíso

Gustavo González (PN)

Francisco Morazán

Kilvett Bertrand (PN)

Gracias a Dios

Erika Urtecho (PL)

Intibucá

Víctor Napoleón Amador (PN)

Islas de la Bahía

Stephen Garrett García (PN)

La Paz

Juan José Zerón (PN)

Lempira

Lenin Valeriano (PN)

Ocotepeque

Tania Pinto (PN)

Olancho

Karla Patricia Figueroa (PN)

Santa Bárbara

Edgardo Casaña (Libre)

Valle

Tomás Zambrano (PN)

Yoro

Máxima Alejandra Burgos (PN)