Conocé quiénes ocupan la primera posición para diputados en los 18 departamentos de Honduras

Tegucigalpa – Diputados del Partido Nacional y Liberal, en su mayoría, lideran la primera posición de los 18 departamentos de Honduras, luego de los resultados preliminares ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
– Edgardo Casaña es el único de Libre que lidera la primera posición en un departamento (Santa Bárbara).
Caras conocidas como Roy Dagoberto Cruz (PN), Kilvett Bertrand (PN), Erika Urtecho (PL), Edgardo Casaña (Libre), Tomás Zambrano (PN) y Tania Pinto (PN), ocupan la primera posición en sus departamentos, es decir que ya son prácticamente diputados de la República.
A continuación los que ocupan la primera posición en los 18 departamentos:
Atlántida
Alfonzo Ordóñez Rodríguez (PL)
Choluteca
Diler Mauricio Martínez (PN)
Colón
Juan Alberto Sauceda (PN)
Comayagua
Adrián Josué Martínez (PN)
Copán
Roy Dagoberto Cruz (PN)
Cortés
Carlos Umaña (PL)
El Paraíso
Gustavo González (PN)
Francisco Morazán
Kilvett Bertrand (PN)
Gracias a Dios
Erika Urtecho (PL)
Intibucá
Víctor Napoleón Amador (PN)
Islas de la Bahía
Stephen Garrett García (PN)
La Paz
Juan José Zerón (PN)
Lempira
Lenin Valeriano (PN)
Ocotepeque
Tania Pinto (PN)
Olancho
Karla Patricia Figueroa (PN)
Santa Bárbara
Edgardo Casaña (Libre)
Valle
Tomás Zambrano (PN)
Yoro
Máxima Alejandra Burgos (PN)