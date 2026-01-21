Conocé los 10 puntos sensibles de Tegucigalpa que estarán cerrados el 21 y 23 de enero

Tegucigalpa – La Policía Nacional informó que al menos una decena de puntos sensibles estarán cerrados el 21 y 23 de enero con motivo de la instalación del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030.

De acuerdo a lo informado las calles del centro de la capital que permanecerán cerradas son:

1. Antigua funeraria Auxiliadora

2. Semáforo esquina Chinda Díaz

3. Semáforo parque central

4. Acceso Larach y Compañía Banco de Occidente

5. Esquina Tesorería General de la República

6. Antigua Casa Presidencial

7. Puente Mallon (desde el palo de hule)

8. Puente La Isla

9. Acceso Puente Peatonal Mercado La Isla

10. Salida del edificio Midence Soto, frente al parque La Merced

El 21 de enero es la elección de la junta provisional, mientras el 23 de enero es la elección de la junta en propiedad del Poder Legislativo. JS