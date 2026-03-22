Conmemoran en El Salvador el 46 aniversario del asesinato de monseñor Romero

San Salvador – Unos 200 feligreses católicos se concentraron la noche de este sábado en la capital de El Salvador para conmemorar el 46 aniversario del magnicidio del arzobispo y santo de la iglesia Católica Óscar Arnulfo Romero, perpetrado en 1980 por un escuadrón de la muerte de extrema derecha.

Los «romeristas» se reunieron en la plaza al Divino Salvador del Mundo, donde Romero fue beatificado en 2015 ante miles de personas, y recordaron su legado de defensa de los derechos humanos en los años previos a la guerra civil (1980-1992), que se cobró la vida de unas 75.000 personas.

Nuevamente, esta conmemoración se ha visto marcada por la falta de avances en el proceso penal contra los supuestos autores intelectuales de este crimen tras su reapertura en 2017.

«Qué importante es tener memoria, sin memoria no hay futuro. Hemos oído todo un mensaje de quién fue este hombre de Dios, qué realidad le tocó enfrentar, con que coraje lo hizo, como Jesucristo», dijo a EFE el cardenal Gregorio Rosa Chávez, antiguo colaborador de Romero.

Agregó que este recordatorio del legado de Romero es para «recobrar energías, entusiasmo y también compromiso. Hay mucho que hacer para que lo que él soñó (para El Salvador) se haga realidad»,

Los feligreses, entre ellos sacerdotes y monjas, realizaron en la referida plaza la «procesión de la luz» con candelas en mano y escuchando grabaciones de homilías de «La voz de los sin voz», como es llamado Romero.

Además, entonaron canciones en su memoria y gritaban la consigna de «Monseñor Romero vive, y camina junto a su pueblo», para terminar con una misa y un acto cultural con música tradicional.

El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.

A Romero lo asesinó un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba misa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.

El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como autor intelectual al mayor del Ejército Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido con el que fue diputado y candidato presidencial.

Además, señaló de participar en la planificación y ejecución del asesinato a los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.

San Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso. JS