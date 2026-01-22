Conmemoran el día de la amistad franco-alemana cono símbolo de reconciliación

Tegucigalpa – Alemania y Francia celebraron los 63 años de la “amistad franco-alemana”, la asociación que se convirtió en el motor que dio forma a la actual Unión Europea, ya que olvidando sus pasados bélicos, combinaron sus talentos y energía para transformar un continente europeo devastado por la guerra para convertirla en un espacio de paz, libertad y desarrollo para sus naciones.

En un posteo conjunto hecho por las misiones diplomáticas alemana y francesa en Honduras presentan un mensaje que “refleja nuestro compromiso común y los valores que nos unes”, señalan en el mensaje las legaciones de París y Berlín.

La asociación estratégica francesa-alemana surgió tras la firma del acuerdo que dio vida a la

La embajadora de Alemania en Tegucigalpa, Daniela Vogl, destacó que el día de la amistad franco- alemana simboliza para ella “reconciliación”, ya que en cualquier contexto el diálogo siempre es posible.

La diplomática germana señaló que ese mensaje de la reconciliación es algo bonito que también quieren traer a Honduras.

De su lado el embajador de Francia en Honduras, Cédric Prieto, recordó que la fecha celebra la reconciliación, la cooperación y la amistad entre los dos pueblos europeos.

El embajador Prieto señaló que ambas naciones constituyen el “motor de un formidable espacio de paz y de libertad” que es actualmente la Unión Europea. (PD).