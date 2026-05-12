Congreso y ENAG firman convenio para publicar leyes en portal de transparencia

Tegucigalpa – La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y el Congreso Nacional (CN) firmaron un convenio orientado a fortalecer la transparencia y el acceso público a los proyectos de ley y dictámenes aprobados en el Legislativo.

El acuerdo permitirá la publicación digital de toda la producción legislativa en el portal de transparencia del Congreso Nacional, con el apoyo técnico de la ENAG, enfocado a ofrecer acceso gratuito a estudiantes, profesionales del derecho y ciudadanía en general.

La firma fue encabezada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y el director de la ENAG, Juan Manuel Gálvez; con la presencia de secretario del Congreso, miembros del Colegio de Abogados de Hondura (CAH), analistas jurídicos y representantes de universidades privadas.

El titular de la ENAG destacó que el convenio marca un avance histórico: “A partir de ahora los hondureños, el sector privado, el sector público y los estudiantes van a tener acceso a toda esta información”.

Gálvez explicó que el proyecto incluye la digitalización de la base normativa del país desde 2011 hasta la fecha, y que será de acceso progresivo para garantizar su disponibilidad en una plataforma unificada.

Por su parte, Tomás Zambrano resaltó que el objetivo del convenio es garantizar el acceso a las leyes como un derecho ciudadano fundamental, que según afirmó, “por más de 40 años hemos limitado en los Congresos Nacionales”.

Zambrano describió que anteriormente el acceso a la información legislativa tenía costos elevados para estudiantes, abogados y profesionales, lo que dificultaba su consulta.

“En un país la ley no puede ser pagada, tiene que ser gratuita”, subrayó.

El diputado agregó que la iniciativa busca modernizar el parlamento y posicionarlo en estándares más altos de transparencia a nivel internacional. AD