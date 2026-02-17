Congreso y Educación dan giro en lectura de la Biblia y anuncian lecciones en transmisión de valores

Tegucigalpa – La Comisión Especial para la Lectura de la Biblia del Congreso Nacional de Honduras sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación, con el objetivo de socializar los alcances del proyecto que buscaba incorporar contenidos bíblicos en el sistema educativo, bajo un enfoque cultural y formativo.

Durante el encuentro, la viceministra de Educación, Angélica Sánchez, aclaró que la actividad no será obligatoria y que no tiene fines religiosos, sino pedagógicos, centrados en la transmisión de valores universales.

Sánchez explicó que la propuesta se basa en la lectura reflexiva de relatos culturales y literarios, entre los que se incluirían algunos textos bíblicos opcionales presentados desde una perspectiva histórica, narrativa y educativa. Según detalló, se trabaja en la posibilidad de integrar un fascículo interactivo, adaptado a las edades de niños y jóvenes, para fomentar el interés por el aprendizaje y la formación integral.

“Estamos con un modelo basado en competencias, no solo en contenidos teóricos, sino también en habilidades, procedimientos y, especialmente, en la parte actitudinal. Como país tenemos la responsabilidad de formar mejores ciudadanos, con valores que promuevan una sociedad más pacífica”, expresó la funcionaria.

La viceministra agregó que el fortalecimiento de valores como el respeto, la empatía, la convivencia pacífica y el pensamiento crítico puede contribuir a reducir problemas sociales como la participación de jóvenes en maras y pandillas, así como situaciones de ansiedad y depresión.

Finalmente, Sánchez fue enfática en señalar que no se contempla ninguna reforma constitucional y que Honduras seguirá siendo un Estado laico. “No estamos hablando de imponer una religión, sino de utilizar textos con valor histórico y cultural que aporten a la formación humana de los estudiantes”, concluyó. LB