Congreso y directiva del IHSS preparan decreto de emergencia ante crisis

Tegucigalpa – El presidente de la Comisión Legislativa de Salud, Roberto Cosenza, informó este martes que tras una reunión con la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se acordó trabajar en un decreto de emergencia para hacer más fáciles los procesos de compra en la institución y atender las demandas de los derechohabientes.

Cosenza dijo que el decreto de emergencia busca darles respuesta a los derechohabientes que llegan al IHSS en busca de medicamentos o por una cirugía.

El representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en la junta directiva del IHSS, Gabriel Molina, explicó que durante la reunión se buscaron las vías más adecuadas, en el marco de la ley, para responder a la demanda que tienen los trabajadores que cotizan en la institución.

Crisis en el IHSS

El proyecto se impulsa “con la premisa de dar respuesta al ver toda la crisis que existe, tanto en temas de medicamentos, las atenciones médicas, cirugías y todo lo que conlleva el IHSS”, dijo.

Molina adelantó que la empresa privada trabajará hoy para redactar de la manera más adecuada la propuesta de proyecto de ley y que mañana se reunirá nuevamente con la comisión integrada entre el Gobierno y los obreros.

De acuerdo a lo expresado por los representantes de la junta directiva del IHSS, el próximo jueves discutirán la propuesta que se remitirá al Congreso Nacional.

Reunión multipartidaria

A la reunión asistieron, además del diputado Cosenza, el ministro de Trabajo, Fernando Puerto, y el viceministro de Salud José Miguel Castillo; los parlamentarios del Partido Liberal Carlos Umaña y Salomón Nazar y del Partido Libertad y Refundación, Clara López, miembros de la Comisión de Salud.

Por parte de la junta del Seguro Social participaron el director general de la institución, Víctor Martínez; Paola Díaz, de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), y Gabriel Molina y Helui Castillo Hugh, del Cohep.

Temas prioritarios

El diputado Cosenza destacó que se necesita un sistema de salud más robusto, fortalecido, porque “se agotó nuestro modelo».

Por su parte, los funcionarios de Salud y de Trabajo coincidieron en que se deben priorizar urgencias en el decreto.

“Hace un mes, nosotros informamos a la nación sobre el giro que estábamos dando, haciendo a un lado la era de las interventoras, instalando a la junta directiva en su pleno”, destacó el ministro de Trabajo.

Ambas secretarias se reunirán en las próximas horas para analizar el contenido de decreto y el jueves tener sus observaciones.

Las centrales obreras también respaldaron la propuesta de darle respuesta a la población derechohabiente del IHSS. JS