Congreso solicitará explicaciones sobre decisión de reducir plazo para pago de energía eléctrica

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Poder Legislativo pedirá explicaciones a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) tras la reducción del tiempo de pago de la factura energética.

El diputado señaló que la Comisión de Energía del Congreso será la encargada de reunirse con ambas instituciones para conocer las razones de la decisión, sus impactos y aclarar las dudas de los usuarios.

“Pediremos que se puedan reunir, nos den un informe del por qué de estas decisiones, los impactos y aclarar al pueblo”, expresó.

[LEER] ENEE baja a 15 días el plazo para pagar factura de energía

Zambrano explicó que históricamente el plazo de pago de la factura eléctrica ha sido de 15 días; sin embargo, recordó que en octubre del año pasado se aprobó una medida excepcional que amplió el periodo a 28 días por seis meses, disposición que recientemente venció.

“Regresó a la decisión del cobro de quince días que ha sido originalmente cuando nos ha tocado pagar la energía”, indicó el titular del Legislativo, aunque reconoció que el cambio tendrá implicaciones económicas para la población hondureña.

Para el diputado por el departamento de Valle, la reducción del plazo se ha tornado en un debate político, y considera que se debe tomar con mayor seriedad el tema por su impacto en las familias del país. AD