Congreso socializa ley de beneficiario final ante futura evaluación del GAFI

Tegucigalpa– Diputados del Congreso Nacional sostuvieron reuniones con representantes del sector financiero y empresarial para la socialización de la “Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final”, normativa impulsada de cara a una futura evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El diputado liberal e integrante de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Rumy Bueso, informó que participaron dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La normativa surge tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca fortalecer los mecanismos de transparencia para identificar a los verdaderos propietarios de sociedades, fideicomisos y otras estructuras jurídicas.

“Con esta ley el Estado, el Ministerio Público y la Policía van a tener la potestad, lógicamente en casos únicos, de saber quiénes son las personas para ver si no se están utilizando para temas como financiamiento de terrorismo o lavado de activos”, detalló Bueso.

El legislador indicó que la propuesta consta de 35 artículos y actualmente continúa en etapa de socialización con distintos sectores involucrados.

Según explicó, uno de los principales planteamientos del sector privado ha sido garantizar la protección de la información para evitar riesgos relacionados con extorsión o uso indebido de datos sensibles.

El congresista por el departamento de Intibucá estimó que la discusión y aprobación de la ley estaría prevista antes de diciembre de 2027, plazo en el que también deberán aprobarse reformas al Código Tributario y al Código de Comercio. AD