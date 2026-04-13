Congreso socializa ante Conadeh proyecto de Ley que garantiza derecho a identificación y libre movilidad a la niñez

Tegucigalpa – El diputado del Congreso Nacional (CN), Jhosy Toscano socializó ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), un proyecto de Ley que busca garantizar el acceso oportuno a documentos oficiales de identificación, como el pasaporte y libre movilidad a la niñez.

Toscano explicó que el Proyecto de la Ley de Garantía del Derecho a la Identidad, Documentación y Libre Movilidad de la Niñez y la Adolescencia, tiene como propósito que todo niño, niña y adolescente tenga derecho a obtener de manera oportuna y sin obstáculos los documentos necesarios para su identificación y movilidad, incluyendo el pasaporte.

Además, plantea la creación de un procedimiento administrativo ágil, sumario y gratuito, mediante el cual el padre o la madre que actúe en interés del menor pueda solicitar la emisión del pasaporte cuando el otro progenitor se niegue injustificadamente, esté ausente, no responda o incumpla deberes parentales.

Agregó que ese mecanismo administrativo permitirá la expedición oportuna del documento, priorizando siempre el interés superior del niño, niña o adolescente, estableciendo plazos claros para la respuesta del progenitor opuesto.

El proyecto de Ley también garantiza la supervisión judicial, permitiendo que cualquier decisión administrativa pueda ser impugnada ante la autoridad judicial competente, sin que ello suspenda automáticamente la eficacia del documento emitido, salvo resolución judicial en contrario.

En este control judicial, se tomará en cuenta el cumplimiento de deberes parentales, como la obligación alimentaria, la relación con el menor y la atención a su desarrollo integral, como elementos para determinar si la negativa constituye un ejercicio abusivo de la patria potestad.

Argumentó que dicha iniciativa se encuentra plenamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho del niño a la identidad, a la nacionalidad y a los documentos oficiales que permitan su plena identificación.

Hemos tenido una conversación amena con los representantes del Conadeh y creemos que ha sido fundamental contar con su opinión y sus comentarios, muy valiosos, serán agregados al proyecto de Ley.

En la reunión participaron, por el Conadeh, la directora y el asesor de la Clínica de Control de Convencionalidad, Rebeca William y Abner Brito, las coordinadoras de las defensorías de la Niñez, Cándida Maradiaga, de la Mujer Aurora Rueda, de las Personas con Discapacidad, Betina Hernández y la Gerente de Defensorías, María José Gálvez.

Toscano expuso que el proyecto de Ley, es porque hay padres que no aparecieron nunca, solo le dieron el apellido al menor y, por egoísmo o por capricho o por situaciones personales, se niegan para dar una autorización.

Nosotros queremos que haya una resolución de un juez que conozca el tema y si se entiende que hay una paternidad irresponsable el juez compruebe emita una resolución y el menor pueda salir en compañía de su madre o padre, no en compañía de ningún tercero.

Tráfico y sustracción de menores

Señaló que, actualmente, un niño o una niña sale en compañía de un familiar con una autentica que fue firmada, no se sabe por quién, y que el notario de manera irresponsable le dio fe, no tuvo en frente a la persona, no corroboró si era el padre o la madre, sino que se falsifica cualquier documento y como va con la auténtica sale del país sin ningún control.

También mencionó que hay niños y niñas que tienen grandes capacidades deportivas, pero no pueden salir del país ni optar a una beca, porque el padre irresponsable, el que nunca estuvo, no quiere dar una firma o se desconoce el paradero y no se tiene como conseguir esa firma.

Es una “injusticia”, para el padre o la madre responsable, que siempre ha estado en el acompañamiento del niño o la niña y que, por la ausencia de una persona irresponsable, se atrasen los procesos de salida.

Todos tenemos derecho a tener nuestro pasaporte, incluida la niñez y, muchas veces, no se puede tramitar por la ausencia de un padre o una madre irresponsable, precisó. (RO)