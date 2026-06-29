Congreso sigue en busca de consensos para aprobar reformas al subsector eléctrico: Carlos Ledezma

Tegucigalpa- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, informó que continúan las negociaciones entre las diferentes bancadas legislativas para lograr la aprobación de las reformas al subsector eléctrico, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Según explicó, el diálogo se mantiene especialmente con la bancada del Partido Liberal para alcanzar los consensos necesarios y reunir los votos por mayoría, aunque solo se necesitan 65 votos para la aprobación de la normativa.

Ledezma afirmó que la reforma representa un beneficio para el sistema eléctrico nacional y contribuiría a enfrentar la crisis financiera que atraviesa la ENEE, marcada por millonarias pérdidas acumuladas durante varios años.

De acuerdo con la información proporcionada, 49 votos correspondientes al Partido Nacional ya estarían confirmados, mientras que otros 79 diputados deberán definir su posición sobre un proyecto que ha generado amplio debate en el país.

Las reformas energéticas son promovidas por el Ejecutivo bajo el argumento de que la situación financiera de la ENEE continúa deteriorándose y requiere cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del servicio eléctrico y reducir el impacto sobre las finanzas públicas.LB