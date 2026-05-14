Congreso salvadoreño aprueba seis escaños para la diáspora entre críticas de la oposición

San Salvador – La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido del presidente Nayib Bukele, aprobó este jueves una reforma electoral que otorga seis de los sesenta diputados de este órgano a la diáspora a partir de las elecciones de 2027, entre críticas de la oposición por el recorte de legisladores de los departamentos en los que suelen tener más votantes.

La reforma, aprobada con 57 votos del partido gobernante Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, se da tras la reforma constitucional que dicta la creación de una circunscripción para unos 960.928 salvadoreños que viven en el exterior, en su mayoría residentes en Estados Unidos, y que pueden votar.

La reforma establece que la circunscripción en el exterior tendrá seis diputados, que provienen del recorte de cinco al departamento de San Salvador, que de 16 pasa a once, y La Libertad, que de siete pasa a seis, regiones de las que en los comicios de 2024 salieron los tres diputados que actualmente posee la oposición.

De acuerdo con la legisladora Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), «evidentemente hay un miedo de que se ganen más escaños» y criticó que el oficialismo no ha explicado la razón por la que se redujo el número de diputados a los referidos departamentos y no a otros.

Villatoro advirtió también que con este recorte «casi medio millón de personas que viven en el departamento de San Salvador se van a quedar sin representación».

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del minoritario partido opositor Vamos, recordó que es la segunda ocasión consecutiva en la que el partido gobernante aprueba reformas electorales a meses de realizarse votaciones «sin justificación técnica, sin explicaciones creíbles».

«Hace tres años ajustaron el sistema electoral a su conveniencia y hoy lo están volviendo a hacer», subrayó la legisladora y agregó que esto que «están haciendo es para tener un sistema electoral y unas elecciones a su medida y seguir concentrando poder».

El Congreso también aprobó reformar el Código Electoral para cambiar la configuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quitando a los partidos la facultad de presentar las candidaturas para elegir a tres de los cinco magistrados de este organismo.

Los otros dos magistrados se seguirán escogiendo de las propuestas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Esta reforma estaría dejando sin representación a la oposición en el TSE, con lo que únicamente le quedarían los espacios en los concejos municipales. JS