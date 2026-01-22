Congreso advierte juicio político a funcionarios que abusen del poder: Zambrano

Tegucigalpa- El diputado del Partido Nacional y presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la elección de la nueva directiva representa un triunfo para Honduras y no para un partido político, al haberse logrado mediante amplios consensos que, según afirmó, devuelven la legitimidad y la gobernabilidad al Poder Legislativo.

Zambrano destacó que ya existen temas claramente plasmados dentro de la agenda legislativa, entre ellos las reformas electorales, las reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, la reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, la ley de empleo parcial, así como otros proyectos que esperan ser aprobados durante los primeros 100 días del nuevo Congreso.

“El mensaje es claro: con la mayoría calificada que se logró desde el inicio se envía una señal fuerte a los altos funcionarios que elige el Congreso, de que tienen que respetar la Constitución y la ley, que no pueden abusar del poder ni ejecutar agendas partidarias por instrucciones de los dueños de los partidos”, expresó.

A renglón seguido el presidente del Legislativo advirtió que cualquier funcionario que incurra en abusos podrá enfrentar juicio político, ya que el Congreso retoma su papel de ente contralor del Estado. “El que abuse, el Congreso tiene la atribución de aplicar el juicio político. Hoy el Congreso deja más que evidenciado que retoma el control institucional del país”, subrayó.

Zambrano añadió que esta nueva etapa implica fortalecer la supervisión, vigilancia y auditoría del accionar de los altos funcionarios, como parte de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, respaldado por el mandato popular a través del Congreso.

Asimismo, Zambrano responsabilizó a los diputados de responder a la exigencia ciudadana de contar con un Congreso funcional. Criticó que en el pasado el Legislativo permaneciera inactivo por largos períodos y afirmó que, a partir de ahora, se debe cumplir estrictamente con las sesiones establecidas por ley.

“Vamos a ver un Congreso trabajando, puntual y sin curules vacíos. Un diputado que no asista sin justificación no debe devengar salario”, advirtió, al tiempo que planteó eliminar figuras como la comisión permanente y sancionar a suplentes que usurpen curules de otros partidos.

Zambrano destacó que el nuevo Congreso debe basarse en el diálogo, la tolerancia y el respeto, dejando atrás la confrontación. “Este Congreso no puede ser un circo”.

Finalmente, hizo un llamado directo a sus colegas diputados y a las autoridades del Estado: “Trabajemos por Honduras, hagamos las cosas bien y demos respuestas reales al pueblo. Este Congreso no puede ser inoperante ni polarizado, debe ser un Congreso que funcione y que recupere la confianza de la ciudadanía”.LB