Congreso propone permitir fuerza letal contra delincuentes que ingresen a viviendas y negocios

Tegucigalpa- Los hondureños podrían utilizar fuerza letal para defender sus viviendas, negocios, fincas o vehículos ocupados por sus familias si prospera una reforma al Código Penal presentada por el diputado liberal Alex Berríos ante el Congreso Nacional.

La iniciativa, denominada “Casa Segura”, plantea que los jueces presuman la legítima defensa cuando una persona actúe contra un presunto delincuente que irrumpe en una propiedad privada, que otorgue una protección legal especial a quienes respondan ante una amenaza en esos espacios.

“Esta es la doctrina que se utiliza en Estados Unidos y en el Reino Unido”, manifestó el parlamentario.

Berríos argumentó que la propuesta busca evitar que ciudadanos que se defienden de una agresión dentro de sus propiedades sean tratados inicialmente como sospechosos por las autoridades.

El diputado explicó que actualmente el Código Penal ya contempla la legítima defensa, pero su proyecto incorpora una presunción especial para los casos ocurridos dentro de viviendas, negocios, fincas y vehículos ocupados.

De aprobarse la reforma, quien hiera o cause la muerte de un intruso durante una invasión seguiría siendo investigada por las autoridades, pero el juez tendría que presumir inicialmente que actuó en legítima defensa, salvo que las investigaciones demuestren lo contrario.

La iniciativa deberá ser analizada por el Congreso Nacional antes de continuar su proceso de discusión y eventual aprobación. AD