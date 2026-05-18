Congreso prioriza reformas penales y medidas contra la extorsión con Agencia contra el Crimen como novedad

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que el Poder Legislativo centrará su agenda de esta semana en la discusión de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, orientadas a fortalecer la lucha contra la delincuencia, en especial el delito de extorsión.

– Descartó que la sesión para aprobar las reformas se realice a puertas cerradas.

Previo a una reunión de junta directiva y jefes de bancada, Zambrano explicó que estas reformas han sido trabajadas en conjunto con la Comisión de Seguridad, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y las Fuerzas Armadas, a fin de establecer mecanismos más eficaces para enfrentar el crimen organizado.

El titular del Legislativo señaló que una de las principales propuestas contempla el incremento de penas, la agilización de procesos judiciales y la creación de una fuerza integrada de seguridad que articule labores de inteligencia, investigación y operatividad. “Se busca una respuesta rápida y contundente contra la delincuencia”, expresó.

Zambrano hizo énfasis en el impacto creciente de la extorsión en el país, indicando que este delito ya no se limita a grandes ciudades, sino que ha alcanzado departamentos del interior. Además, denunció que múltiples estructuras criminales estarían cobrando “impuestos de guerra” a sectores como el transporte, mercados y pequeños emprendedores. “Hay casos donde hasta cinco grupos distintos extorsionan a una misma persona”, afirmó.

Entre las medidas propuestas también se incluye la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, así como la autorización al Poder Ejecutivo para gestionar financiamiento destinado a la construcción de nuevas cárceles, ante la sobrepoblación del sistema penitenciario.

Asimismo, se busca fortalecer la coordinación entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, ampliando su participación en tareas de seguridad en barrios y colonias, conforme a lo establecido en la Constitución.

El presidente del Congreso indicó que la sesión legislativa será abierta y llamó a todas las bancadas a respaldar las reformas. “La población exige una lucha frontal contra la criminalidad. No podemos permitir que el delincuente siga reinando en Honduras”, sostuvo. JS