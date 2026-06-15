Congreso Nacional y el IAIP firman convenio para impulsar sistema de votación legislativa electrónica

Tegucigalpa – El Congreso Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), firmaron un convenio de acompañamiento y veeduría ciudadana para el fortalecimiento del sistema de votación electrónica, la transparencia legislativa y el acceso a la información pública en el Poder Legislativo.

El gerente legislativo José Padilladestacó que el convenio responde a una estrategia integral de transparencia impulsada por la actual administración del Congreso, que busca revertir la percepción negativa del órgano legislativo.

Padilla explicó que este acuerdo se suma a otros componentes ya implementados, como el acceso abierto a la Gaceta Legislativa y la creación de un portal de gestión legislativa.

Zambrano defiende apertura del Congreso

El titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, sostuvo que el Congreso no está ocultando información y que, por el contrario, se están corrigiendo debilidades históricas del sistema.

“Hay cosas que no podemos ocultar, pero esas cosas que hoy fallan, que no las ocultamos ante el pueblo hondureño, las vamos a mejorar en este Congreso Nacional”, expresó.

Zambrano calificó como “obsoleto” el actual sistema de votación, señalando que tiene más de 15 años de funcionamiento y ya no responde a las exigencias tecnológicas actuales.

Por ese motivo, explicó que ya se trabaja en la adquisición de un nuevo sistema de votación, con apoyo internacional y equipos técnicos nacionales, el cual permitirá que la ciudadanía conozca en tiempo real cómo vota cada diputado.

“Al segundo, al minuto que votemos, la población va a saber cómo vota cada uno de sus compañeros diputados”, aseguró.

Añadió que mientras se implementa el nuevo sistema, el IAIP brindará acompañamiento y veeduría para garantizar la transparencia del proceso actual.

Compromiso de veeduría del IAIP

Por su parte, el comisionado presidente del IAIP, Hermes Moncada, calificó la firma del convenio como un avance significativo en materia de transparencia y acceso a la información, destacando el rol de acompañamiento y vigilancia que tendrá la institución.

“Estamos firmando un convenio no solo en el sentido de un acto protocolario, sino también un compromiso con la ciudadanía y con el Congreso Nacional”, afirmó.

Incremento presupuestario al IAIP

Por otro lado, Zambrano también reconoció que el Congreso ha sido evaluado negativamente a nivel regional, por lo que dijo que existe voluntad política para revertir esa situación mediante reformas internas.

En ese sentido, destacó la creación de un nuevo portal legislativo donde la ciudadanía podrá conocer la actividad de cada diputado, incluyendo participación en comisiones, proyectos presentados y votaciones.

El diputado nacionalista resaltó además el aumento presupuestario otorgado al IAIP, al asegurar que se le asignaron 20 millones de lempiras adicionales, para fortalecer su colaboración con el congreso.

“Este Congreso si va a hacer las cosas bien… no le va a fallar al pueblo hondureño”, concluyó el legislador. AD