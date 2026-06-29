Congreso Nacional sesionará para juramentar consejeros del CNE y aprobar contratos con el BID

Tegucigalpa- El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, convocó a sesión para este martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, con una agenda que incluye la juramentación de los consejeros suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la discusión de contratos de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ledezma explicó que durante la primera jornada se tomará la promesa de ley a los sustitutos de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, como parte del proceso institucional para garantizar el funcionamiento del órgano electoral.

Asimismo, indicó que uno de los puntos prioritarios será la aprobación de varios contratos suscritos con el BID, los cuales vencen el próximo 3 de julio. De no ser ratificados por el Congreso Nacional antes de esa fecha, Honduras perdería el acceso a millonarios recursos destinados a proyectos de desarrollo.

El funcionario señaló que algunos de estos convenios fueron negociados durante administraciones anteriores, incluso desde el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, por lo que requieren una renovación al extenderse entre distintos períodos gubernamentales.

Los fondos están destinados a fortalecer áreas estratégicas como la construcción y mejoramiento de hospitales, infraestructura educativa y otros proyectos de inversión en diversos departamentos del país, razón por la cual el Congreso considera urgente su aprobación.LB