Congreso Nacional relanza Caucus de Aliados de Israel para fortalecer cooperación bilateral

Tegucigalpa – Desde la Presidencia del Congreso Nacional de Honduras se acompañó el relanzamiento del Caucus Parlamentario de Aliados de Israel en Honduras, una iniciativa que busca consolidar las relaciones internacionales basadas en la cooperación, el respeto y el desarrollo entre ambos países.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, junto a miembros de la junta directiva y la designada presidencial María Antonieta Mejía, sostuvo una reunión con el embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, en la que destacaron este relanzamiento como un paso clave en la agenda bilateral.

De acuerdo con lo expuesto, esta nueva etapa busca profundizar los lazos entre Honduras e Israel, así como promover alianzas estratégicas que impulsen el crecimiento y desarrollo del país.

Además, el Caucus parlamentario tendrá como objetivo fomentar iniciativas legislativas pro-Israel y reforzar la defensa de valores como la libertad, la democracia y los derechos humanos en la región.

Las autoridades resaltaron que este acercamiento reafirma el compromiso del Congreso Nacional con el fortalecimiento de relaciones internacionales que generen oportunidades de cooperación y beneficio mutuo. LB