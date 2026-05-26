⁠CN otorga presea Rosario Sagastume a Dagoberto Rodríguez y honra a 20 periodistas por su trayectoria

Tegucigalpa – El Congreso Nacional reconoció este lunes la labor de 20 periodistas en su día.

El premio parlamentario 2026 se entregó en diferentes categorías a destacados comunicadores que este 25 de mayo celebran el Día del Periodista Hondureño.

Los galardonados fueron Dagoberto Rodríguez, de Radio Cadenas Voces (RCV), Alex Cáceres, de HCH en la categoría “Froylán Turcios” y Darío Banegas de Diario La Prensa se hizo acreedor del reconocimiento como Caricaturista del Año.

El reconocimiento al Cronista Parlamentario fue entregado a Cristian Anthony Álvarez, de Q’Hubo TV, mientras que el premio al Mejor Camarógrafo se concedió a Robert Hernández, de Hoy Mismo. Por su parte, Alex Pérez Cruz, de El Heraldo, recibió el reconocimiento como Mejor Fotógrafo.

El galardón a la Revelación Parlamentaria fue otorgado a José Luis Castellanos, de VTV, y el reconocimiento como Humorista del Año se entregó a Jennifer Aplícano.

En el área deportiva, el premio al Comentarista Deportivo “Diógenes Cruz” se concedió a Yanuario Paz, de RCV, mientras que el premio al Narrador Deportivo “Efraín Zúñiga” se entregó a Fuad Abdala Handal, de la prensa independiente.

En la categoría de Periodista Regional, los nominados se entregaron de la siguiente manera:

• Zona Norte: Ángel Ely Vallejo (Q’Hubo TV)

• Zona Litoral Atlántico: Marvin Bobadilla Trujillo (Trujillo Noticias TV)

• Zona Sur: Saturnino Cárdenas (Telesur)

•Zona Central: Nery Recarte (Canal de Televisión Digital Siguatepeque)

• Zona Occidente: Rigoberto Sierra (HRN)

• Zona Oriental: Marcos Escobar (Canal 33, Olancho)

Además, se entregaron reconocimientos especiales a la trayectoria periodística a Lesman Morazán (Radio América), Emma Calderón (VTV), Arístides Aceituno (Hondudiario) y Ulises Aguirre (Televicentro).

El uso de la palabra se concedió a los periodistas Darío Banegas, Alex Cáceres y Dagoberto Rodríguez.

Todos coincidieron en que desde las funciones que desarrolla el Congreso Nacional se debe garantizar la libertad de expresión en Honduras.

En ese sentido, los periodistas también exigieron despenalizar los delitos contra el honor contenidos actualmente en el Código Penal.

La jornada legislativa del día concluyó con un cóctel y un brindis entre los galardonados y los diputados del Congreso Nacional. (RO)