Congreso Nacional recibirá entre jueves y viernes decreto de emergencia del IHSS para su análisis

Tegucigalpa- Entre jueves y viernes será entregado al Congreso Nacional el decreto de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de ser revisado por la Junta Directiva del IHSS, sería turnado a la comisión de salud del Poder Legislativo, informó el director del seguro social, Víctor Martínez.

El funcionario explicó que el documento incluye varios puntos relacionados con la adquisición de medicamentos y la mejora de los servicios médicos, especialmente en aquellos casos donde no fue posible realizar procesos de compra mediante licitación pública.

Según Martínez, uno de los aspectos que aborda el decreto tiene que ver con ciertas disposiciones de la Ley de Contratación del Estado, que han dificultado la adquisición oportuna de algunos medicamentos, por lo que se plantean mecanismos alternativos que permitan garantizar el abastecimiento en los centros asistenciales.

Asimismo, el decreto contempla la regularización de actividades comerciales y de servicios que actualmente prestan numerosos proveedores al IHSS, con el objetivo de ordenar estos procesos dentro de un marco legal.

Otra de las propuestas incluidas es la posibilidad de utilizar nuevos mecanismos financieros, como fideicomisos, para fortalecer la infraestructura hospitalaria, mejorar la provisión de material médico-quirúrgico y facilitar la contratación de médicos especialistas.

El titular del IHSS detalló que el jueves se espera que el decreto sea adoptado durante una sesión ordinaria del Congreso Nacional y, ese mismo día o el viernes, sea remitido a la comisión de salud para que los diputados puedan estudiarlo y posteriormente presentarlo ante el pleno del Poder Legislativo.

De acuerdo con representantes de la empresa privada, el decreto incluirá todas las medidas legales necesarias para garantizar la transparencia en su ejecución. Además, su vigencia estaría limitada a un período de un año, ya que no puede quedar abierta de manera indefinida.LB