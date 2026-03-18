Congreso Nacional recibe múltiples proyectos de ley y mantiene jornadas activas

Tegucigalpa- El Congreso Nacional de Honduras continúa desarrollando intensas jornadas legislativas ante la presentación de una amplia variedad de iniciativas impulsadas por diputados de todas las bancadas políticas, evidenciando una agenda activa en temas sociales, económicos y de infraestructura.

Entre las propuestas más destacadas figura una iniciativa ciudadana respaldada por más de 60,000 firmas, orientada a la protección de niños y niñas frente a ataques de cualquier naturaleza que atenten contra los principios, valores y convicciones familiares.

En el ámbito social, el diputado Leiby Torres, del Partido Liberal de Honduras, propuso una ley para garantizar el acceso a una vivienda digna mediante la creación de la “Ley Casa Propia para la familia hondureña”.

Por su parte, la diputada Johanna Bermúdez, del Partido Nacional de Honduras, presentó iniciativas para exonerar de impuestos los productos de higiene femenina, asignar fondos a la Fundación Abrigo y declarar mayo como el mes de prevención del cáncer de cérvix.

El legislador Rolando Barahona, también del Partido Liberal, propuso incluir la materia de Educación Financiera en el sistema educativo nacional a través de la Secretaría de Educación, con el objetivo de fomentar el ahorro y el uso responsable del crédito.

En la misma línea, la diputada Alejandra Vallecillo planteó la condonación de la deuda eléctrica de la municipalidad de Potrerillos, Cortés.

Proyecto | Thirsa López | Partido Liberal 🏛️🚜🚧



Instruir a la SIT, en su condición de Concedente dentro del Contrato de Concesión del Proyecto Corredor Logístico Goascorán-Villa de San Antonio y

Tegucigalpa-San Pedro Sula-Puerto Cortés, para que suscriba con la sociedad… pic.twitter.com/vmAkdcMbLx — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 18, 2026

En temas de desarrollo local, el diputado Juan Carlos Morales, del Partido Nacional, sugirió la creación de una oficina del Registro Vehicular en Siguatepeque, mientras que la congresista Thirsa López, del Partido Liberal, impulsó la construcción de puentes peatonales en Villanueva, Cortés, mediante una adenda al contrato del Corredor Logístico.

Asimismo, el diputado Milton Puerto propuso la construcción de la segunda etapa del alcantarillado sanitario en Jocón, Yoro, con una inversión estimada de 15 millones de lempiras.

En materia de seguridad, la diputada Iroshka Elvir presentó una reforma al Código Penal para que el Ministerio Público actúe de oficio en casos de extorsión.

Desde la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), se planteó la eliminación de impuestos a los combustibles, el congelamiento de la canasta básica y la regulación del precio del transporte público.

El diputado Javier Quintín Soriano propuso la creación de un Programa Nacional de Conectividad Digital y Educación Moderna, mientras que Jorge Morazán presentó varias iniciativas para el departamento de El Paraíso, incluyendo la incorporación de tramos turísticos en la emergencia vial, la construcción de un centro Ciudad Mujer en Danlí y la pavimentación de carreteras.

Por su parte, el diputado Godofredo Fajardo, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, planteó una amnistía en multas y recargos por préstamos en mora relacionados con el Injupemp, beneficiando a jubilados y pensionados.

Moción | Yury Sabas | Partido Liberal



Revisar las relaciones diplomáticas y las comunicaciones oficiales, los acuerdos entre la República de China y Honduras que involucran la exportación del camarón. pic.twitter.com/4UyI4whW1d — Congreso Nacional de Honduras (@hn_congreso) March 18, 2026

En el apartado de mociones, los diputados Marco Tulio Rodríguez y Dany Murillo propusieron una colecta voluntaria entre legisladores para apoyar una cirugía cardíaca del diputado Octavio Morales. Asimismo, el diputado Yury Sabas solicitó revisar las relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales entre Honduras y la República Popular China, especialmente en lo referente a la exportación de camarón.

La diversidad de propuestas refleja el dinamismo legislativo actual, contrastando con la improductividad que se dio en el Congreso pasado. LB