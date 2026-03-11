Congreso Nacional promete respaldo para resolver escasez de placas vehiculares

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, anunció que una comisión designada se reunirá con autoridades del Instituto de la Propiedad (IP), con el objetivo de encontrar una solución definitiva a la carencia de placas vehiculares en Honduras.

El titular del Legislativo señaló que el problema es urgente, ya que actualmente entre 800 mil y un millón de vehículos, entre carros y motocicletas, circulan sin placas en el país, lo que genera complicaciones en materia de control y seguridad.

El diputado presidente explicó que desde el Congreso están dispuestos a brindar respaldo si es necesario. “Hay que buscar una solución de una vez por todas. Si al Legislativo le toca ayudar con un respaldo legislativo o con un instrumento legal para facilitar el proceso, estamos dispuestos a hacerlo”, expresó.

El presidente del Congreso también informó que sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad para analizar temas prioritarios como la extorsión, delito que, según señaló, se ha expandido hacia municipios y comunidades donde anteriormente no se registraban casos.

“Por no haberla atacado en su momento, la extorsión ha llegado a lugares del país donde nunca se había dado. Vamos a tratar algunas reformas y trabajar en un plan desde el Ejecutivo, mientras que al Legislativo le corresponde acompañar esas iniciativas”, indicó.

Temas laborales y de salud

En el ámbito de otros temas que también se impulsan en el Legislativo, Zambrano adelantó que el Congreso espera contar antes de Semana Santa con el decreto de la Ley de Empleo Parcial, normativa que considera clave para impulsar oportunidades laborales.

Asimismo, señaló que también está pendiente la aprobación de un decreto relacionado con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el cual podría discutirse esta misma semana en el hemiciclo.

Según explicó, el IHSS dispone de 2 mil millones de lempiras que permitirían realizar compras y mejorar la atención médica, especialmente para reducir la mora quirúrgica, pero necesitan el decreto de emergencia para disponer del fondo.

“Estaríamos entregando este decreto para que puedan atender las principales necesidades del IHSS y mejorar la atención a los derechohabientes”, concluyó. LB