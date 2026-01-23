Congreso Nacional permanece resguardado ante elección de junta directiva en propiedad

Tegucigalpa- El Congreso Nacional amaneció este viernes bajo un fuerte resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, debido a la sesión convocada para las 11:00 de la mañana, en la que se elegirá a la junta directiva en propiedad para el nuevo período legislativo.

El presidente de la junta directiva provisional, el diputado Tomás Zambrano, hizo un llamado a sus colegas a llegar con puntualidad, al asegurar que la directiva definitiva quedará electa este mismo día. Asimismo, se anunció que la primera sesión de la primera legislatura se desarrollará el próximo domingo.

Debido al anillo de seguridad instalado en el centro de la capital, varias calles permanecen cerradas y el acceso al hemiciclo solo se permite de manera peatonal. Tanto el edificio del Congreso como sus alrededores se encuentran bajo estricta vigilancia.

La junta directiva provisional está integrada además por el diputado Carlos Ledezma, en la Secretaría, y Godofredo Fajardo, como vicepresidente.

Sectores de la sociedad esperan que el nuevo Congreso no pierda tiempo y avance en grandes reformas que el país necesita, así como en la aprobación de proyectos de ley que han permanecido estancados. Los hondureños demandan un Congreso unido, que legisle en favor de la mayoría y que no repita la parálisis que caracterizó al Congreso saliente.

Se destaca que, a diferencia de procesos anteriores marcados por conflictos y enfrentamientos, la elección de la junta directiva provisional se dio por consenso, lo que representa un cambio en la dinámica política del país.

Para este día, se espera que la elección de la junta en propiedad se realice bajo el mismo mecanismo, gracias a los acuerdos alcanzados entre las distintas bancadas.

Analistas consideran que este ambiente de consenso es una señal de madurez política y abre la puerta a un nuevo escenario en el Legislativo, donde prevalezca el diálogo y se impulsen de inmediato las reformas legales y estructurales que Honduras requiere.