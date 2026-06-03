Congreso Nacional incorpora lengua de señas en sus transmisiones de televisión

Tegucigalpa- En una iniciativa orientada a fortalecer la inclusión y garantizar el acceso a la información pública, el Poder Legislativo incorporará una intérprete de lengua de señas en sus transmisiones oficiales de televisión.

A partir de ahora, las sesiones del Congreso Nacional serán más accesibles para miles de hondureños con discapacidad auditiva a través de las transmisiones oficiales, gracias a la integración de la intérprete Damaris Peralta.

Un paso hacia la verdadera inclusión

La medida fue anunciada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien destacó que la inclusión de personas con discapacidad forma parte de los esfuerzos impulsados desde el Legislativo para promover una participación más amplia de todos los sectores de la sociedad en la vida democrática del país.

«Desde el Congreso Nacional hemos estado trabajando en iniciativas de respaldo y apoyo al sector discapacidad para que realmente exista una verdadera inclusión que impulsemos desde el Poder Legislativo», expresó el titular del CN.

Historia de entrega y superación

Durante la presentación, se destacó la trayectoria de Damaris Peralta, quien se formó como intérprete de lengua de señas motivada por el amor a su familia: su objetivo principal fue acompañar el proceso educativo de su hija, Scarlett Cruz, una joven con discapacidad auditiva que actualmente es diseñadora gráfica y cursa estudios de ingeniería informática.

Peralta acompañó a su hija durante toda su formación escolar, secundaria y universitaria, desempeñándose como intérprete dentro de las aulas para facilitar su aprendizaje y desarrollo académico.

“Lo que nos toca desde el Congreso es darles espacio a todas estas personas y seguir impulsando acciones que permitan una mayor inclusión”, manifestó Zambrano.

Además de participar en las transmisiones legislativas, se informó que Peralta colaborará en: Actividades de capacitación y apoyo relacionadas con la atención de personas con discapacidad.

Programas de asistencia para niños con autismo, aprovechando su formación profesional en estas áreas.

Con esta medida, el Congreso Nacional busca fortalecer de manera contundente la accesibilidad de sus contenidos y promover una mayor participación de las personas con discapacidad auditiva en el seguimiento de la actividad legislativa del país.LB