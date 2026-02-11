Congreso Nacional impulsa proyectos de ley en favor de la salud, productores y sectores vulnerables

Tegucigalpa- Durante la última sesión del Congreso Nacional celebrada ayer martes, los legisladores presentaron una serie de proyectos de ley orientados a beneficiar a distintos sectores de la población, con énfasis en la atención a grupos vulnerables, el fortalecimiento del sistema de salud y la mejora de las condiciones para los productores.

Uno de los proyectos que más llamó la atención fue el presentado por la diputada del Partido Nacional por Francisco Morazán, Sara Zavala, denominado Ley Especial para la Dignidad Hospitalaria, cuyo objetivo es la creación y regulación del Sistema Nacional de Albergues Temporales para familiares de pacientes internos en hospitales públicos.

La iniciativa, de carácter especial y de orden público, busca ofrecer servicios de alojamiento, alimentación y apoyo logístico a familiares de pacientes provenientes del interior del país, quienes muchas veces deben permanecer varios días en las afueras de los centros hospitalarios sin condiciones dignas.

Iniciativas del Partido Nacional

Desde la bancada del Partido Nacional se presentaron varios proyectos, entre ellos el del secretario del Congreso, Carlos Ledezma, para la compra de dos vehículos destinados al transporte del personal que labora hasta altas horas durante y después de las sesiones legislativas.

La vicepresidenta del Congreso, Johana Bermúdez, presentó la Ley de Ciberseguridad, enfocada en denunciar, sancionar y erradicar la ciberviolencia, así como la Ley del Colegio de Nutricionistas de Honduras.

El diputado Marco Paz propuso reformas al Código Penal para tipificar el delito de abigeato (robo de ganado), mientras que Alberto Chedrani planteó la pavimentación de la carretera Pimienta–Santiago–San Manuel, en Cortés.

Por su parte, Erick Alvarado presentó una ley para priorizar y proteger la producción agroindustrial, Carolina Flores propuso la creación de hogares de adultos mayores en cada cabecera departamental, Roy Cruz solicitó la construcción de un estadio infantil en Nueva Arcadia, Copán, y Ariana Banegas impulsó la pavimentación de la carretera Jutiapa–Balfate.

El diputado Oswaldo Ramos presentó la Ley de Transición Presidencial, que plantea la creación de una Comisión Nacional de Transición Temporal para fortalecer la alternabilidad democrática.

Propuestas del Partido Liberal

Desde la bancada liberal, el diputado Paulino Ramírez propuso la pavimentación de concreto hidráulico en Crucita y Teupasenti, en El Paraíso. La diputada Iroshka Elvir planteó la creación de guarderías con incentivos fiscales para la empresa privada, mientras que Alia Kafati solicitó destinar 80 millones de lempiras para pavimentar la carretera Lepaterique–Distrito Central.

Iniciativas del Partido Libre

En la bancada de Libre, el diputado Gustavo González presentó tres proyectos relacionados con la formalización de emprendedores, la continuidad de proyectos viales y el blindaje al subsidio de energía eléctrica para 900 mil familias.

Melvin Martínez propuso crear departamentos de bienestar estudiantil en centros educativos con más de 400 alumnos y establecer transporte escolar gratuito. Fabricio Sandoval impulsó la creación de la Corporación Nacional para el Ferrocarril Interoceánico.

La diputada Scherly Arriaga presentó cuatro iniciativas, entre ellas la gratuidad total en los servicios de salud, la atención integral de la enfermedad renal, la ley de donación y trasplante de órganos y la implementación del expediente electrónico único de salud.

Finalmente, Marco Tinoco propuso una ley para garantizar el pago oportuno a los proveedores del Estado.

Las autoridades legislativas señalaron que estas propuestas serán analizadas en las comisiones respectivas, con el objetivo de priorizar aquellas que tengan mayor impacto social y contribuyan al desarrollo del país.LB