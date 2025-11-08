Congreso Nacional gastó más de L 77.5 millones en viáticos en un mes

Tegucigalpa – El director de Democracia y Transparencia en la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar denunció que el Congreso Nacional gastó entre agosto y septiembre más de dos millones de lempiras en concepto de viáticos nacionales e internacionales, gastos de protocolo y ceremonia y subvenciones.

“Es condenable que un Congreso Nacional que permanece cerrado durante más de 60 días, un Congreso que hoy por hoy tiene instalada una Comisión Permanente ilegal y que monitoreando los últimos dos meses, son 77.5 millones de lempiras los que ha erogado”, desglosó Aguilar.

El profesional del derecho cuestionó las erogaciones para pago de protocolo cuando el Legislativo está en parálisis desde el pasado 27 de agosto, por lo que no hay actividad protocolaria.

Aguilar hizo el contraste de que mientras la ejecución presupuestaria de renglones como viáticos va al día, la producción legislativa da mucho que desear y mucho que deber a la ciudadanía.

Recordó que los congresistas deben rendir cuentas, en el caso del manejo de viáticos debe detallar tanto el país y motivo de los viajes, algo que no se está realizando. “Lamentablemente esos viajes lo hacen como un turismo, y con los fondos públicos que contribuimos los que pagamos impuestos en el país”, señaló. VC