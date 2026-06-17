Congreso Nacional estrena portal web para monitorear diputados

Tegucigalpa – El Congreso Nacional presentó en la sesión de este miércoles su nuevo Portal de Gestión Legislativa, una plataforma digital que permitirá a la ciudadanía conocer y dar seguimiento al trabajo realizado por cada diputado del pleno.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, destacó que los ciudadanos podrán acceder a información detallada sobre la labor de los congresistas, lo que incluye iniciativas presentadas, participación en comisiones, asistencia y votaciones.

A través del sitio web del Congreso Nacional, los usuarios podrán consultar perfiles de diputados propietarios y suplentes, los departamentos que representan, las mociones y decretos promovidos, así como el estado de las iniciativas legislativas de cada uno.

“Esta es parte de la innovación, de la reestructuración y de la transparencia. Este Congreso sí quiere informarle al pueblo hondureño la labor que realizamos”, expresó el titular del Congreso Nacional.

La iniciativa fue respaldada por diputados de distintas bancadas, quienes coincidieron en que la plataforma fortalecerá el acceso de la ciudadanía a la información pública sobre el desempeño legislativo. AD