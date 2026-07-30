Congreso Nacional enviará defensa por escrito a la CIDH para audiencia por juicio político

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, informó que el responderá por escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las denuncias relacionadas con el juicio político.

En ese sentido, detalló que no se enviará una delegación a la audiencia prevista para el próximo 5 de agosto.

Rivera explicó que la defensa será presentada mediante documentación y pruebas que demuestran que durante el proceso se respetó el Estado de derecho, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de los implicados.

“Hay motivos jurídicos muy bien sustentados que van a ser enviados por escrito con todos los medios probatorios”, afirmó el congresista.

El parlamentario sostuvo que la legislación permite presentar la defensa de forma documental, por lo que, en esta etapa, no consideran necesaria una comparecencia presencial ante la CIDH.

El trabajo para elaborar la respuesta se realiza de manera conjunta entre el Congreso Nacional y la Procuraduría General de la República, que definirán posteriormente la representación en caso que sea requerida.

Rivera recordó que a los involucrados se les brindó la oportunidad de ejercer su defensa tanto en la comisión especial como en el pleno del Congreso Nacional.

Por último, expresó confianza en que la documentación enviada respalde la actuación del Estado hondureño y ayude a desestimar el caso.

Previamente, el diputado Mario Alonso Pérez había anunciado que algunos diputados viajarían con una delegación del Estado de Honduras el próximo 5 de agosto a Washington, Estados Unidos, para defender la legalidad de los juicios políticos. AD