Congreso Nacional: ENEE y reformas electorales, transformaciones que no esperan

Tegucigalpa (Proceso Digital) – La Cámara Legislativa se apresta a retomar su labor parlamentaria hoy martes, 21 de julio, con una cartera en las que figuran reformas clave para el fortalecimiento institucional del país, la economía y la democracia. Esas reformas que pasan por el tema energético y el rescate de la ENEE junto a las reformas político-electorales son puntos que no pueden esperar ni alargarse en el tiempo, menos ahogarse en los discursos políticos que carecen de claridad sobre el rumbo que se quiere dar al país.

Los legisladores tienen el compromiso de ofrecer al país reformas a la altura de los tiempos y de los desafíos democráticos: la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica no aguanta un parche más, amerita de esfuerzos extraordinarios para poder ser rescatada y evitar que agonice como lo hace la estatal empresa de telecomunicaciones Hondutel.

En la butaca de los legisladores se encuentra una propuesta de reforma a la estatal eléctrica, el debate ha iniciado, las primeras observaciones se han incluido en la propuesta y en el ínterin han surgido cualquier cantidad de observaciones, comentarios, presagios, acuerdos y desacuerdos que dejan la impresión que un tema tan sensitivo y clave para el país ha entrado en el juego político del alargue de un partido que ya no tiene espacio para un segundo tiempo.

Los parlamentarios al retorno deberán decidir si habrá reformas a la ENEE y se entra en serio y de lleno al rescate de la estatal o apuestan porque ésta agonice, junto al país y su población, como ha sucedido con Hondutel, un cascarón que cuesta más a los hondureños de lo que vale. Hondutel es el mejor ejemplo de la irresponsabilidad política por no tomar las decisiones a tiempo y leer el contexto de los tiempos.

El Congreso Nacional tiene pendiente aprobar las reformas electorales y en el subsector eléctrico.

Los intereses que se juegan en torno al rumbo que debe llevar la ENEE son muchos y muchas las opiniones calificadas y no calificadas al respecto: lo cierto es que la empresa pierde entre 40 y 50 millones diarios por cada decisión que no es tomada a tiempo, y su índice de pérdidas técnicas y no técnicas supera el 36% a nivel nacional, según informes presentados por la ASJ y refrendados por expertos en la materia.

La reforma de la ENEE—en caso de aprobarse—amerita de muchos esfuerzos complementarios, entre ellos crear una Autoridad de Implementación con respaldo presidencial, total autonomía y rendición de cuentas para ejecutar los cambios, alinear a las instituciones y superar los intereses políticos.

Así lo identifica el centro de pensamiento Sendas, mientras el Foro Social de la Deuda Externa, Fosdeh, señala que el debate requiere analizar quién asumirá las funciones estratégicas, cuáles serán los mecanismos de regulación, qué riesgos asumirá el Estado y cómo se protegerán los derechos de las personas usuarias.

De ahí que el tema de la ENEE no pasa sólo por aprobar las reformas que son necesarias, pasa por reglamentar todo lo que ello conlleva para garantizar un proceso que lleve a la estatal y al país a poder anclar en los meses de julio a diciembre las bases de un proceso que atraiga inversión, que mantenga la coherencia de las transformaciones bajo presión y que rinda cuentas directamente al poder ejecutivo y al Congreso.

Las pérdidas en la ENEE son de 50 millones de lempiras diarios.

El presidente Asfura ha sido enfático al manifestar que la ENEE no puede esperar más, y en esa misma sintonía se ha expresado el titular del congreso, Tomás Zambrano, mientras la bancada liberal sigue dubitativa, arengando discursos políticos, pero sin aterrizar claramente en sus propuestas. El retorno a las sesiones definirá si los liberales jugarán por Honduras o contra la corriente.

Las otras reformas para fortalecer la democracia

Esa es una de las reformas torales que tiene ante sí el poder legislativo. La otra que reviste igualmente de suma importancia son las reformas político-electorales y los nombramientos de los nuevos titulares en el Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral.

El presidente de la comisión política para las reformas electorales, Antonio Rivera, ha dicho que no hay consenso aún para elegir a los sucesores en los órganos electorales, sólo hubo para escoger a los interinos y sustituir a un magistrado en el TJE por la muerte de uno de sus miembros.

El jefe de la comisión de asuntos electorales del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, admitió que no hay avances para aprobar reformas electorales.

De las reformas electorales clave para evitar que los escenarios de 2025 se repitan, no hay mayores avances y Rivera dijo que si al mes de octubre estas no habían llegado a los consensos necesarios, no habría reformas.

La consejera del CNE, Cossette López, que ahora ocupa un puesto diplomático en el exterior dijo en un evento público, que la clase política hondureña parece tener una “memoria corta” y se les ha olvidado rápidamente lo que pasó en los pasados comicios y les exhortó a aprobar las reformas políticas necesarias para que los hechos no se repitan porque la democracia “sigue bajo riesgo”, aseguró.

López, junto a su compañera Ana Paola Hall—consejera presidente del CNE y quien goza junto a López de una licencia para ocupar un cargo en el cuerpo diplomático—,presentaron a la ciudadanía un informe que detalla paso a paso lo sucedido en las pasadas elecciones como parte de una memoria histórica que permite identificar el boicot y presión a que fueran sometidas los comicios de noviembre de 2025.

Ana Paola Hall y Cossette López vacaron sus cargos para tener de manera temporal un puesto en la diplomacia hondureña.

Las reformas políticas que no pasan solo por la aprobación de la segunda vuelta o balotaje y la ciudadanización de las mesas tienen que ver también con el sistema de transmisión de resultados, la elección de las autoridades electorales, el tiempo de los procesos, la elección separada de presidente, diputados y alcaldes, entre otras.

Hasta ahora lo que ha trascendido es que los legisladores no estarían apoyando la segunda vuelta, ni el tema de la reducción de diputados, así como garantías de independencia en los órganos responsables de manejar el proceso electoral. En lo único que habría coincidencia es en la ciudadanización de las mesas electorales con algunas condicionantes.

En su más reciente análisis el Fosdeh advierte de las tensiones en el sistema electoral hondureño y aboga por la aprobación de reformas políticas y electorales que trascienden el día de los comicios, sino que fortalezcan institucionalidad, transparencia y confianza ciudadana en los entes responsables del proceso electoral.

Según el Latinobarómetro 2025, un 36% de los hondureños apoyan la democracia como mejor forma de gobierno, pero un 43% indica que la democracia le es indiferente. Las señales sobre la democracia y la calidad que ésta ofrece a los hondureños revelan que el país se encuentra ante un coma diabético que amerita reformas profundas.

A criterio del Fosdeh, en este primer tiempo del partido que vive Honduras, en los primeros seis meses de un nuevo gobierno y parlamento, cambiar el marcador requiere más que nuevas leyes, sustituciones o reorganizaciones administrativas. “Se necesita fortalecer la independencia de las instituciones, ampliar la participación ciudadana, transparentar las decisiones públicas y garantizar que los mecanismos de control funcionen sin interferencias políticas. Sin estas condiciones, la democracia puede conservar sus estructuras formales, pero tendrá dificultades para generar confianza, legitimidad y resultados que respondan verdaderamente al interés público”.

El segundo tiempo de ese partido, está por iniciar en el lado del Congreso Nacional con las reformas del país pendientes en momentos en donde el tiempo no juega a su favor. (PD).