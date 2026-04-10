Congreso Nacional elimina la Comisión Permanente y periodo de descanso largo

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó la noche de este jueves la eliminación de la Comisión Permanente y los periodos largos de descanso de ese Poder del Estado durante dos veces al año.

– Nunca más se va a abusar de la Comisión Permanente, dijo el presidente del Congreso Nacional al aprobar el decreto.

Como se trata de varias reformas a artículos de la Constitución de la República, este decreto deberá ser ratificado por una siguiente legislatura.

El Congreso Nacional aprobó una reforma a los artículos 189,190 y 195, 201, 207, 208, 2017, 2045 y 312 de la Constitución de la República, señaló el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma.

Con las modificaciones se amplió el periodo de sesiones del Congreso Nacional, es decir ya no contará con largas pausas como en el pasado reciente donde se entraba a recesos en mayo y en noviembre.

Entre las reformas también se incluye que el Presidente de la República no podrá ausentarse del país por más de 15 días sin la autorización del Congreso Nacional.

“Esta reforma tiene un objetivo claro, evitar abusos de los que dirigen el Congreso Nacional ahora y después”, señaló el presidente del Congreso Nacional, Tomas Zambrano.

Acotó que este proyecto de ley también modifica la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

No obstante, dijo que las atribuciones de la Comisión Permanente se trasladan a la Junta Directiva del Congreso Nacional, pero la Junta Directiva no podrá usurpar las funciones del pleno del Congreso Nacional.

Los diputados de la Bancada del Partido Libertad y Refundación en varias intervenciones defendieron la figura de Comisión Permanente y lo que ésta hizo durante las convocatorias del anterior Congreso Nacional. RO