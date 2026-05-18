Congreso Nacional discutirá reformas penales junto a la construcción de nuevas cárceles

Tegucigalpa – La discusión de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal será el principal punto de la agenda legislativa para la sesión de este día, enfocadas en el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad.

Esto lo señaló el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien espera el respaldo de todas las bancadas para la aprobación de las reformas.

El titular del Legislativo explicó que los cambios están orientados a endurecer las penas contra estructuras criminales. “Las maras y pandillas están atentando contra la seguridad del pueblo hondureño”, indicó.

Según detalló, los principales aspectos serán “declarar a estos grupos como terrorista”, la creación de juzgados especializados, y principalmente la construcción de más cárceles en el país.

“Si vamos a tocar al delincuente, también ocupamos nuevos centros penales”, concluyó el diputado. AD