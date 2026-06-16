Congreso Nacional discutirá reformas a la Ley del Sector Eléctrico

Tegucigalpa – Luego de la reunión celebrada este lunes entre el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, la junta directiva y los jefes de bancada de los partidos políticos que integran el pleno legislativo, el secretario general de este poder del Estado, Carlos Ledezma, anunció los temas programados en la agenda legislativa semanal.

Ledezma explicó que uno de los temas más importantes a discutir será el dictamen para la reforma a la Ley del Sector Eléctrico, mediante el cual se busca reestructurar y modernizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), y enfatizó que se trata de un tema de país y no se debe politizar.

La Comisión de Energía del Legislativo mantiene desde hace varios días un proceso de socialización de dicho proyecto con distintos sectores, tanto del país como internacionales.

Convenio con IAIP

Asimismo, hizo énfasis en el convenio firmado este lunes entre el Congreso Nacional y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para la auditoría del sistema de votación electrónica del Legislativo.

“A partir de hoy ellos serán los veedores para supervisar las votaciones. Si bien es cierto todavía tenemos problemas en el sistema de votación, pero de igual manera ellos serán los testigos en cómo votan los diputados de las cinco bancadas”, señaló.

Contratos y otros proyectos

El secretario Ledezma también indicó que el Congreso aprobará 318 contratos pendientes con el Fondo Hondureño de Inversión Social (Fhis) para reparar centros educativos a nivel nacional.

Otro de los dictámenes pendientes es la iniciativa para que la Municipalidad de Choluteca pueda optar a mecanismos de crédito y continuar con su labor de ejecución de obras públicas.

Ledezma añadió que la agenda incluye la discusión de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una propuesta encaminada a combatir el lavado de activos y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el país.

Además, se incluyen exoneraciones del pago de energía a algunas organizaciones sin fines de lucro y el aumento presupuestario al Centro de Rehabilitación Integral Paceño (Crip). JS