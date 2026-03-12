Congreso Nacional debería crear una Comisión de Defensa del Consumidor

Tegucigalpa – El exdiputado Ramón Carranza Discua, considera que el Congreso Nacional debe crear una Comisión de Defensa del Consumidor.

«Si la canasta básica ya supera los 16 mil lempiras y ha aumentado entre 500 y 700 lempiras solo este año, en parte por el impacto del conflicto en Medio Oriente en los precios internacionales, urge poner atención a lo que está pasando con los precios de los alimentos», detalló Carranza Discua.

El exdiputado Ramón Carranza.

Ante esa situación y debido al impacto «el Congreso Nacional debería considerar crear una Comisión de Defensa del Consumidor», destacó.

El objetivo de la comisión será: «vigilar los mercados, prevenir abusos y garantizar transparencia en la formación de precios, porque la experiencia en Honduras muestra algo preocupante: cuando los precios internacionales suben, los productos suben; pero cuando bajan, casi nunca regresan al mismo nivel», concluyó. JS