Congreso Nacional convoca a sesión el próximo martes con reformas energéticas en agenda

Tegucigalpa – El Congreso Nacional sesionará el próximos martes 30 de junio y miércoles 1 de julio, confirmó este sábado el diputado nacionalista Arnold Burgos.

– Los diputados fueron convocados para sesionar el martes a las 4:00 de la tarde y el miércoles a las 10:00 de la mañana.

El parlamentario informó que la agenda única de esta sesión son las reformas energéticas las que se encuentran en su segundo debate.

Burgos dijo que esta mañana recibieron la convocatoria de parte del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Burgos, dijo “no nos van a convocar si no existen los votos necesarios”.

En ese contexto, vaticinó que entre estos dos días serán aprobadas las reformas al sector energético del país.

Cabe señalar, que se trata de una sesión extraordinaria ya que los diputados gozan de un periodo de vacaciones el cual debe culminar el 24 de julio. (RO)