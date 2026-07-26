Congreso Nacional convoca a sesión de pleno para este lunes

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, convocó a los diputados de las distintas bancadas a una sesión ordinaria de pleno programada para este lunes 27 de julio a las 4:00 de la tarde.

La convocatoria fue oficializada este domingo 26 de julio a través de un comunicado institucional, en el que se instruye a los legisladores a presentarse para desarrollar la agenda legislativa correspondiente.

Aunque no se detallaron los temas específicos a discutir, este tipo de sesiones ordinarias suele incluir la discusión y aprobación de iniciativas de ley, mociones y dictámenes pendientes, en un contexto político marcado por debates entre las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo.

La reunión se realizará en la sede del Poder Legislativo, en Tegucigalpa, y se espera la asistencia de los parlamentarios de las distintas bancadas para avanzar en la agenda del Congreso.

El anuncio se da en un momento en que el Legislativo mantiene temas clave en discusión, por lo que la sesión podría resultar determinante para el curso de varias iniciativas en proceso. JS