Congreso convoca a postulantes para ocupar plazas vacantes en el CNE y TJE

Tegucigalpa- La Comisión Especial informó que los aspirantes a los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) podrán postularse a partir del miércoles 22 de abril hasta el domingo 26 del mismo mes.

Las autoridades detallaron que los interesados deberán presentar la documentación requerida y cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley para ser considerados en el proceso de selección.

Requisitos para aspirantes al CNE

De acuerdo con la información oficial brindada por el Legislativo, quienes aspiren a integrar el Consejo Nacional Electoral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser hondureño por nacimiento, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos (sin procesos penales pendientes), ser mayor de 30 años, poseer título universitario, contar con al menos siete años de experiencia profesional.

Asimismo, tener conducta y solvencia moral debidamente comprobada, no tener cónyuge ni parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con la presidenta o presidente de la República ni designados presidenciales.

No ostentar ni haber sido nominado a cargos de elección popular, no ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia ni ocupar cargos directivos en instituciones descentralizadas o desconcentradas, no tener vínculos familiares con otros consejeros del CNE en los grados establecidos por la ley.

Requisitos para aspirantes al TJE

Entretanto, en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, los requisitos son más específicos y exigentes:

Ser hondureño por nacimiento, estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser abogado, tener al menos 10 años de ejercicio profesional, ser mayor de 35 años, contar con reconocida conducta y solvencia moral, no tener vínculos familiares con la presidenta o presidente de la República ni con designados presidenciales (hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad).

Asimismo, no haber administrado ni recaudado fondos públicos sin contar con el finiquito correspondiente, no ser concesionario del Estado ni representante en la explotación de recursos naturales o contratista de obras públicas financiadas con fondos estatales, no tener cuentas pendientes con el Estado, no tener vínculos familiares con otros magistrados del TJE en los grados prohibidos.