Congreso Nacional conforma 35 comisiones ordinarias de dictamen con representación de todas las bancadas

Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras creó 35 comisiones ordinarias de dictamen que estarán integradas por diputados de todas las bancadas, con el objetivo de atender de manera eficiente los distintos sectores del país y fortalecer el trabajo técnico previo a la aprobación de leyes.

Las nuevas comisiones estarán conformadas por legisladores de todos los departamentos, incluyendo representación de etnias originarias y afrodescendientes, así como diputadas y diputados con formación profesional y experiencia vinculada a cada área temática.

Desde el Poder Legislativo se destacó que las comisiones ordinarias realizan un trabajo menos visible, pero fundamental, ya que es en estos espacios donde se elaboran los dictámenes que posteriormente se convierten en leyes o reformas aprobadas en el pleno.

Se conoció que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó que ningún miembro de la junta directiva presida comisiones, con el propósito de garantizar mayor transparencia y evitar incidencia directa en la elaboración de dictámenes, como parte de un proceso orientado a democratizar la labor legislativa.

En la distribución de presidencias, el Partido Nacional encabezará 20 comisiones de dictamen, mientras que la oposición dirigirá 15: 14 estarán bajo la conducción del Partido Liberal y una será presidida por el Partido Libertad y Refundación (Libre). Además, se informó que diputados de Libre integran todas las comisiones.

Las 35 comisiones ordinarias de dictamen abarcan áreas estratégicas para el país: Legislación y Asuntos Constitucionales, Asuntos Electorales, Presupuesto, Justicia y Derechos Humanos, Ética y Transparencia, Educación, Salud, Defensa y Soberanía, Seguridad y Prevención Ciudadana, Transporte, Vivienda y Urbanismo, Economía Social, Telecomunicaciones, Energía, Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, Agricultura y Ganadería, Relaciones Internacionales e Integración Regional, Minería e Hidrocarburos, Desarrollo y Protección Social, Trabajo y Asuntos Gremiales, Equidad de Género, Finanzas y Cooperación Externa, Modernización y Comunicación Social, Medio Ambiente y Cambio Climático, Deporte y Prevención Social, Enlace con Sociedad Civil y Participación Comunitaria, Asuntos Regionales, Departamentales y Municipales, Ciencia y Tecnología, Promoción de Inversiones, Enlace de Grupos Indígenas y Afro Hondureños, Café, Turismo, Seguridad Alimentaria, Migración, Contingencia y Desastres Naturales e Infraestructura y Obras Públicas.

Se espera que, con esta estructura, el Congreso fortalezca el análisis técnico de iniciativas y garantizar que los proyectos de ley respondan a las necesidades nacionales desde una perspectiva sectorial y territorial más amplia.LB