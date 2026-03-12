Congreso Nacional avala préstamo para carretera La Ceiba-Puerto Castilla

Tegucigalpa – Los diputados del Congreso Nacional dieron luz verde este miércoles al préstamo para la pavimentación de la carretera CA-13 desde La Ceiba, en el departamento de Atlántida, hasta Puerto Castilla, en Colón.

– El financiamiento por 79,8 millones de dólares fue otorgado por España.

– El proyecto va a tener un efecto extraordinario, dice el embajador español, Diego Nuño García.

El convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España, en su condición de agente financiero del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode), y la Secretaría de Finanzas (Sefin) de Honduras es por un monto de 79 millones 877 mil dólares.

Por unanimidad

Tras una amplia discusión de los diputados, el préstamo fue aprobado en un único debate y por unanimidad en el hemiciclo hondureño.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano destacó que estos proyectos no distinguen colores políticos y que su ejecución beneficia a todos los sectores productivos y sociales del litoral atlántico.

«Es un polo de desarrollo del país y este Congreso va a acompañar estas iniciativas que impulsa el Gobierno de la República», resaltó el diputado presidente.

Creando sinergias

El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, quien concluye su misión en el país la próxima semana, dijo que lleva ya casi cinco años trabajando en el proyecto y hasta ahora se concretó.

«Creo que (el proyecto) va a tener un efecto extraordinario en la región y al final la cooperación es eso”, subrayó el diplomático ante el pleno.

La obra “es algo que van a hacer ustedes, pero nosotros también queremos poner nuestro granito de arena y cooperar con ustedes y tratar de promocionar esta región del norte de Honduras y conseguir crear unas sinergias, crear dinámicas de crecimiento y desarrollo que estoy seguro de que bajo las riendas de este Gobierno y de este Congreso se van a cumplir», dijo.

Redirección de fondos

Los fondos de la Cooperación Española aprobados este miércoles estaban destinados originalmente a la construcción de tres hospitales.

Sin embargo, la administración de Xiomara Castro canceló el proyecto y decidió financiar los hospitales con fondos nacionales, redirigiendo el préstamo a la pavimentación de la CA-13. JS