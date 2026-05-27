Congreso Nacional aprueba resolución para convertirse en un órgano de puertas abiertas

Tegucigalpa- El Congreso Nacional aprobó este martes una resolución para declararse como un órgano de puertas abiertas, con el objetivo de avanzar hacia un Legislativo más transparente, ético y participativo en Honduras.

La iniciativa, impulsada por el presidente, Tomás Zambrano, busca fortalecer la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en la toma de decisiones legislativas.

El proceso cuenta con el respaldo del Consejo Nacional Anticorrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, instituciones que acompañarán la transformación del Congreso hacia el modelo de Parlamentos Abiertos, alineado con estándares internacionales.

Como parte de este nuevo enfoque institucional, el Congreso habilitará de manera permanente espacios de diálogo con la academia, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía. Además, se anunció el desarrollo del programa “Congreso Abierto”, previsto para el mes de agosto.

Durante el acto, Zambrano destacó que estos espacios fortalecen el diálogo, la transparencia y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso de construir un Congreso más cercano al pueblo hondureño.

La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos; el rector de la UNAH, Odir Fernández; y el director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, participaron en la declaratoria de Congreso Abierto.

Durante su intervención, Carlos Hernández advirtió que la transparencia debe demostrarse con hechos y no solo con declaraciones. “No venimos a aplaudir. Venimos a atestiguar y a medir resultados”, expresó, al tiempo que aseguró que ASJ vigilará el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Legislativo.

Por su parte, Odir Fernández señaló que desde el sector académico actuarán como veedores críticos del proceso y reiteró el respaldo de la UNAH a las iniciativas orientadas al fortalecimiento de la transparencia, la ética pública y la participación ciudadana.LB