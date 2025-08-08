Congreso Nacional aprueba por unanimidad decreto de apoyo al sector del transporte terrestre

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó, por unanimidad de votos, un decreto que otorga al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) la facultad de emitir certificados de operación y permisos especiales para todas las modalidades del Servicio de Transporte Terrestre Público y Especial de Personas y Carga, flexibilizando temporalmente los requisitos establecidos en la Ley de Transporte Terrestre.

-Jóvenes a partir de los 23 años podrán obtener la licencia tipo pesada articulada.

Según el artículo 5 del decreto, las disposiciones aplicarán en: A. Transporte de personas, concesiones existentes ya autorizadas.

B. Transporte de carga pública y especial, concesiones y autorizaciones previamente autorizadas.

Solicitudes por primera vez e incrementos que ya habían iniciado trámite.

Solicitudes por primera vez de unidades que ingresaron al país antes de la entrada en vigor del decreto.

Como parte de la medida, se aprobó una amnistía que permite a concesionarios y transportistas con permisos vencidos regularizar su situación pagando únicamente dos períodos: el último vencido y el de la nueva renovación.

El beneficio incluye la flexibilización de los requisitos de antigüedad de las unidades, siempre que estas cuenten con un buen estado mecánico certificado.

El comisionado del IHTT, Rafael Barahona, celebró la decisión a través de un mensaje en la red social X: “Gracias, diputados del Congreso Nacional, por aprobar por unanimidad dos decretos que apoyan de manera categórica a los concesionarios del transporte, empresa privada y motoristas de transporte de carga”.

Barahona también destacó que, con la reforma, los jóvenes a partir de los 23 años podrán obtener la licencia tipo pesada articulada, lo que permitirá superar en el corto plazo el déficit de motoristas y contribuir a dinamizar la economía del país.LB