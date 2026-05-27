Congreso Nacional aprueba moción para supervisar y regular negocios chinos en Honduras

Tegucigalpa- Con 81 votos a favor de 117 diputados presentes, el Congreso Nacional aprobó este martes una moción orientada a supervisar y regular los negocios chinos que operan en Honduras, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias, comerciales y migratorias del país.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, quien argumentó que la medida busca proteger a los comerciantes hondureños y verificar que los establecimientos de origen chino operen legalmente y paguen sus impuestos correspondientes.

Pérez señaló que la primera institución llamada a actuar debe ser el Servicio de Administración de Rentas (SAR), para corroborar si estos comercios cumplen con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, la moción involucra a la Administración Aduanera de Honduras, que deberá revisar si la importación de productos chinos se realiza conforme a la ley y si se pagan los impuestos aduaneros correspondientes.

También se solicitó la participación del Banco Central de Honduras (BCH), para vigilar posibles fugas de divisas hacia China, así como de la Secretaría de Industria y Comercio, encargada de supervisar permisos y la calidad de los productos comercializados.

La moción además contempla acciones del Instituto Nacional de Migración, institución que deberá verificar el estatus legal de los propietarios de estos negocios y el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Durante el debate, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, durante el gobierno del Partido Libertad y Refundación, los departamentos de Choluteca y Valle han sufrido un fuerte impacto económico.

Según Zambrano, la falta de acuerdos comerciales favorables provocó el cierre de varias empresas camaroneras en la zona sur del país y la pérdida de aproximadamente 15 mil empleos.

“Hemos perdido en Valle y Choluteca casi 15 mil empleos, porque no fueron capaces de garantizar que China comprara el camarón hondureño en las mismas condiciones que Taiwán”, expresó el congresista.

Por su parte, el diputado del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata (Pinu-SD), Cárlenton Dávila, manifestó que está de acuerdo con proteger a los comerciantes nacionales, aunque advirtió que deben establecerse límites razonables para las importaciones y evitar medidas que puedan afectar la actividad económica.LB