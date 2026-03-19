Congreso Nacional aprueba compras directas para terminar con la crisis de «placas de papel»

Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras aprobó en tercer y último debate un decreto que autoriza la compra directa de placas vehiculares, con el objetivo de poner fin a años de desabastecimiento que han obligado a miles de ciudadanos a circular con distintivos provisionales de papel.

La iniciativa, que busca agilizar la adquisición de estos insumos a través del Instituto de la Propiedad (IP), surge como una respuesta de emergencia ante una problemática que afectaba directamente el bolsillo y la seguridad de la población.

La diputada Gerlen Bonilla, impulsora de la moción, explicó que la medida era urgente debido al impacto negativo en los conductores, quienes enfrentaban multas y complicaciones legales por causas ajenas a su voluntad.

«Introdujimos la moción porque la emergencia lo ameritaba. Hace años la población estaba siendo afectada pagando multas por portar una placa de papel o andar el permiso vencido, pese a que es responsabilidad del Estado», señaló la parlamentaria.

Bonilla enfatizó que, dado que los ciudadanos cumplen puntualmente con el pago de su matrícula vehicular, el Estado tiene el deber ineludible de entregar el material físico correspondiente. Asimismo, subrayó que la transparencia del proceso recae ahora estrictamente sobre el IP.

Seguridad Nacional y Combate al Crimen

Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Merary Díaz, destacó que la importancia de este decreto trasciende lo administrativo, vinculándolo directamente con la seguridad pública.

El uso de placas metálicas facilita el monitoreo de vehículos.

Además, destacó que ahora habrá una sinergia tecnológica, es decir que está medida permitirá una mejor integración con el sistema de cámaras del 911.

Es una pieza clave en el combate a la criminalidad y el control de unidades motorizadas en el país, remarcó.

Lo que sigue

Tras la aprobación en la Cámara Legislativa, se espera que el Ejecutivo sancione y publique el decreto en el diario oficial La Gaceta a la brevedad posible. Una vez vigente, el Instituto de la Propiedad tendrá la vía libre para ejecutar la compra y comenzar la distribución masiva de las placas metálicas, cerrando así el ciclo de las «placas de papel», que según las parlamentarias sobrepasa 1.2 millones de placas vehiculares pendientes. LB