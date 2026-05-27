Congreso Nacional aprueba ascensos de policías al tenor de constantes masacres

Tegucigalpa – El pleno del Congreso Nacional de la República aprobó por unanimidad este martes el ascenso de 45 policías al tenor de masacres constantes en el territorio hondureño.

– Sólo este mayo suman siete masacres con el saldo de 43 personas en Honduras.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Marcos Paz, justificó que el año anterior no se realizaron ascensos en este cuerpo de seguridad del Estado.

El listado de ascensos es encabezado por el actual director de la Policía Nacional, el comisionado de Policía Rigoberto Oseguera Mass, al grado inmediato de Comisionado General de la Policía Nacional de Honduras.

Listado de ascensos

Los subcomisionados de Policía que serán ascendidos al grado de comisionados de Policía son Jorge Daniel Molina Gálvez, Percys Dayan Zaldívar Ordónez, Lorenzo Lara Muñoz, José Enedilio Anariba Martínez, Francisco Humberto Bocanegra Castro, Norman Eli Ventura Henríquez y Ángel Samir Rodríguez Flores.

Mientras, los actuales subcomisarios de Policía serán ascendidos al grado de comisario de Policía: Fabricio Alberto Bulnes Alvarado, Boris Trinidad Medina Urbina, Elmer Yoneri Merlo Maradiaga, Juan José Orellana Henríquez, Noé Francisco García García, Víctor Daniel Gómez Rodríguez, Henry Joel Ventura Hernández, Jimmy Asdrúval Zavala Reyes, Cristopher Miguel García Colindres, Emanuel Ardón Merlo, Marlon Rolando Cárcamo López, María Teresa Aquino Rodríguez, Cinthia Gabriela Martínez Ramírez, Darlingson Javier Maradiaga Torres y Erick Eduardo Acosta Pineda.

También serán promovidos de subcomisarios a comisarios de Policía Mario Hernán Flores Matute, Milton Noé Torres Navarro, Merin Francisco Sandoval Flores, Elson Osair Torres Cruz, Fernando José Sandoval Flores, Juan Alexander Sabillón Zelaya, Silvia Suyapa Varela Salinas, Glómenez Suazo Zepeda, José Lindolfo del Cid González, Santos Mauricio Baquedano Miralda, Saúl Antonio Rivera Benítez, Roldán Alejandro Cruz, Dinora Rosibel Galeano Velázquez, Héctor Remberto Vásquez Fúnez, Ángel Misael López Cálix, Cecilio Gonzalo Gallegos Rodríguez, Jorge Bueso Mencía, David Alonso Banegas Martínez, Ismael Andrade Raudales, Arol Darío Espinoza Osorio y Bayron Alexis García López.

En tanto el subcomisario auxiliar Juan Alberto Palacios será ascendido al grado de comisario auxiliar, de acuerdo al decreto leído por la prosecretaria del Legislativo Ariana Banegas. RO