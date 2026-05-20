Congreso Nacional anuncia Premios Parlamentarios de Periodistas 2026

Tegucigalpa – El Congreso Nacional dio a conocer la lista oficial de nominados a los Premios Parlamentarios de Periodistas 2026, un reconocimiento que destaca la labor informativa y el compromiso de los comunicadores en la cobertura legislativa y nacional.

Entre las principales categorías figura el premio “Rosario Sagastume de Ferrari”, para el cual ha sido nominado Dagoberto Rodríguez, de RCV. Asimismo, en la categoría “Froylán Turcios”, el nominado es Alex Cáceres, de HCH.

En el ámbito de la cobertura legislativa, el reconocimiento al Cronista Parlamentario recae en Cristian Anthony Álvarez, de Q’Hubo TV, mientras que el premio al Mejor Camarógrafo será disputado por Robert Hernández, de Hoy Mismo. Por su parte, Alex Pérez Cruz, de El Heraldo, figura como nominado al Mejor Fotógrafo.

El galardón a la Revelación Parlamentaria fue otorgado a José Luis Castellanos, de VTV, y el reconocimiento como Humorista del Año corresponde a Jennifer Aplícano.

En el área deportiva, el premio al Comentarista Deportivo “Diógenes Cruz” tiene como nominado a Yanuario Paz, de RCV, mientras que el premio al Narrador Deportivo “Efraín Zúñiga” será para Fuad Abdala Handal, de la prensa independiente.

En la categoría de Periodista Regional, los nominados se distribuyen por zonas:

• Zona Norte: Ángel Ely Vallejo (Q’Hubo TV)

• Zona Litoral Atlántico: Marvin Bobadilla Trujillo (Trujillo Noticias TV)

• Zona Sur: Saturnino Cárdenas (Telesur)

• Zona Central: Nery Recarte (Canal de Televisión Digital Siguatepeque)

• Zona Occidente: Rigoberto Sierra (HRN)

• Zona Oriental: Marcos Escobar (Canal 33, Olancho)

Además, se otorgarán reconocimientos especiales a la trayectoria periodística a Lesman Morazán (Radio América), Emma Calderón (VTV), Arístides Aceituno (Hondudiario) y Ulises Aguirre (Televicentro).

Finalmente, el premio a Caricaturista del Año será para Darío Banegas, de Diario La Prensa. JS