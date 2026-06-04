Congreso Nacional anula prórroga a candidatos que no presentaron informes, a iniciativa de Zambrano

Tegucigalpa- El Congreso Nacional dejó sin efecto y en condición de engavetado el decreto que daba una prórroga de dos meses a los candidatos de las elecciones de 2025 que incumplieron con la presentación de informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

“Los que participan no son niños, son personas que aspiran a cargos de alcaldes y diputados. Antes de aspirar tienen que preguntar qué requisitos necesitan para participar y también qué obligaciones van de la mano del cargo”, expresó el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

El titular del Legislativo señaló que la normativa ya contempla plazos suficientes para presentar la documentación requerida y recordó que incluso los candidatos que no recibieron financiamiento deben reportarlo ante las autoridades correspondientes.

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“He tomado la determinación de presentar una moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto de amnistía y prórroga a la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos”, afirmó.

La moción contó con el voto favorable de la mayoría de diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal, PINU y Democracia Cristiana.

En la sesión del martes, el Congreso Nacional había aprobado la prórroga de dos meses, pero durante la sesión de este miércoles y durante la discusión de la consideración del acta fue cuando Zambrano presentó la moción, que fue apoyada por la mayoría de los diputados.

Zambrano explicó que como el decreto no pasaba los trámites legales, el mismo quedaría engavetado. AD